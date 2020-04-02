"Футбольная" ВСК готовится завершить свою работу - член Комиссии

КИЕВ. 2 апреля. УНН. За время работы парламентская ВСК по расследованию строительства футбольных площадок провела несколько заседаний, побывала на предприятии "ФФУ Продакшн", а также посетила мини-поля с искусственным покрытием в столице. Срок работы комиссии истекает в апреле. Поэтому сейчас члены ВСК прорабатывают свои выводы и готовят резюме для отчета в Верховной Раде. Об этом в комментарии УНН рассказал член ВСК, депутат от "Слуги народа" Богдан Кыцак.

"... мы провели несколько заседаний, выслушали правоохранительные органы. Мы сейчас прорабатываем материалы для того, чтобы сделать выводы и уже закончить работу нашей Комиссии, составить заключительное резюме и отчитаться в Верховной Раде", - сказал он.

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По словам Кыцака, ВСК до конца апреля планирует собраться еще на одно заседание.

"... чтобы проговорить предварительные выводы. Поскольку мы не попадаем под карантин, для нас не будет проблемой собраться, чтобы провести конечное заседание и подвести итог", - уточнил он, добавив, что на заседание будут приглашены представители УАФ, а дата его проведения - пока не определена.

Депутат также отметил, что все члены ВСК, и он в том числе, не уполномочены разглашать предварительные результаты работы Комиссии.

Как писал УНН, в САП официально заявили, что с течением срока расследования в 1,5 года, достаточных оснований для вручения кому-либо подозрений в деле футбольных площадок установлено не было.