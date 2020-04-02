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Медреформа в Украине: НСЗУ заключила договоры с 1,5 тыс. заведений

Медреформа в Украине: НСЗУ заключила договоры с 1,5 тыс. заведений

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Национальная служба здоровья на этой неделе заключила договоры более чем с 1,5 тыс. заведениями по всей Украине. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказала и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

"Мы стремимся значительно снизить уровень смертности от инсультов и инфарктов в течение следующих трех лет. Обеспечить каждого ребенка, который родился преждевременно, шансом на жизнь. Предоставить каждой семье уверенность в безопасных родах. Повысить уровень реального выявления онкологических болезней. Для этого на этой неделе Национальная служба здоровья заключила договоры более чем с 1,5 тыс. заведениями по всей Украине. Все уровни и виды помощи были укомплектованы в достаточном объеме на территории всей Украины", - сказала Оксана Мовчан.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке второго этапа медреформы.

Источник: УНН
Теги: медицина, реформы
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