Кличко: в АМКУ возбудили дело против крупнейших сетей Киева из-за подорожания продуктов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Киевское отделение Антимонопольного комитета возбудило дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей столицы по факту существенного подорожания продуктов. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Как только ввели ограничительные меры, жители города создали ажиотаж в магазинах. Скупали все - продукты питания, туалетная бумага, дезинфицирующие средства. Пользуясь бешеным спросом, магазины и супермаркеты подняли цены на эти товары. Мы обратились к правительству по контролю над ценами и в Антимонопольный комитет Украины. Киевское областное отделение Антимонопольного комитета уже возбудило дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей Киева по факту существенного подорожания продуктов. Также и мы, и специалисты Антимонопольного комитета мониторим ситуацию", - сказал мэр.

Он отметил, что за последнюю неделю цены на основные продукты в столице не растут, наоборот - в некоторых сетях и магазинах - выровнялись, а на некоторые товары даже снизились.

"Призываю киевлян. Если увидите, что магазины снова начнут поднимать цены на товары первой необходимости, - сразу сообщайте или на Контактный центр столицы 15-51, или - на горячую линию Антимонопольного комитета Украины", - отметил Кличко.

Как сообщал УНН, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел встречу с руководителями сетей АЗС, во время которой обсуждался вопрос снижения цены на топливо в ближайшее время.