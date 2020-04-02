В НСЗУ рассказали о новом принципе финансирования медучреждений

КИЕВ. 2 апреля. УНН. У Национальной службы здоровья Украины будет новый принцип финансирования медицинских учреждений. В частности, будет учтено финансирование лечения различных видов заболевания и выбор лекарств, которыми будут лечить пациентов. Об этом во время онлайн-брифинга о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказала и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

"Появляется новый принцип финансирования. Мы начали выравнивать две очень существенные диспропорции, которые существовали на протяжении лет в медицинской системе Украины. Впервые в финансировании различных видов заболеваний. Когда на лечение инсультов и инфарктов, от которых страдает большое количество украинцев, выделялось по полмиллиарда гривен в год, а на стоматологическую помощь, которая уже много лет не является бесплатной, выделялось более миллиарда", - сказала Оксана Мовчан.

Она добавила, что также есть диспропорция в финансировании конкретных услуг, например, когда во время лечения инсульта одни врачи используют неэффективные лекарства, которые приводят к инвалидности, а другие - эффективные, однако они обходились государству в одинаковую сумму. Также стоимость лечения больных сильно отличалась в разных областях Украины.

"Когда нам говорят, что в какие-то больницы НСЗУ забрала деньги - мы их не забрали, мы уменьшили их, исходя из принципа "За что мы платим". За уголь или за травмолитик. И отдали той больнице, которая этот травмолитик сможет сделать. В общем, если говорить о финансировании, то почти 70% больниц по всей стране получили больше, чем по субвенции 2015 года", - отметила Оксана Мовчан.

Напомним, НСЗУ заключила договоры с 1,5 тыс. заведений.