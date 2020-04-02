Задолженность украинцев за ЖКУ составила более 32 млрд грн - Минрегион

КИЕВ. 2 апреля. УНН. С начала текущего года выросла задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальных услуг (без учета газа и электроэнергии). По состоянию на 1 марта 2020 года по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность составляет 32,69 млрд гривен. Об этом сообщает министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

"Угроза распространения коронавирусной болезни внесла существенные коррективы в жизнь страны и граждан и это влияние уже ощущается во всех сферах, в частности в ЖКХ", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, правительство ввело ряд первоочередных шагов и мероприятий в поддержку населения во время карантина, среди которых - определение на законодательном уровне обеспечения непрерывного предоставления коммунальных услуг, а также запрет в период карантина и в течение 30 дней после его окончания начислять и взимать штрафы и пени за несвоевременную уплату.

"Однако Минрегион обращает внимание на то, что это не означает полную отмену оплаты за коммунальные услуги. Сложным для страны был прошлый месяц, люди начали экономить; ожидаем данные за март. Для обеспечения стабильного функционирования предприятий сферы ЖКХ должны четко понимать тенденции по оплате за услуги и предотвратить возможные осложнения", - добавил министр.

По словам Чернышева, всего в этом году ситуация имеет и положительные признаки.

Сообщается, что из регионов самый высокий уровень расчетов наблюдается в Винницкой (93,3%), Сумской (93,0%) и Львовской (92,8%) областях.

Самый низкий - в Херсонской (74,5%), Луганской (74,9%), Харьковской (75,3%) и Кировоградской (76,9%) областях.

Наименьшую задолженность зафиксировано в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях. При этом наибольшую задолженность имеют город Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Как сообщал УНН, ранее в Кабмине призвали украинцев сознательно потреблять коммунальные услуги и платить за них онлайн.