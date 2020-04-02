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Министр обороны поехал в Одессу: проверил строительство объекта ВМС

Министр обороны поехал в Одессу: проверил строительство объекта ВМС

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во время рабочей поездки в Одесский гарнизон министр обороны Украины Андрей Таран вместе с Главнокомандующим ВС Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком проинспектировали состояние строительства объектов инфраструктуры под штаб Военно-морских сил ВС Украины, который дислоцируется в городе Одесса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что Таран во время инспекции пообщался с представителями ВМС и подрядных организаций, выполняющих работы на указанном объекте, относительно возможных сроков окончания строительства и проблемных вопросов.

Министр обороны также отметил приоритетность развития и усиления возможностей национальных ВМС, учитывая дальнейшую агрессию и дестабилизацию ситуации Российской Федерацией в Азово-Черноморском регионе.

Как сообщал УНН, ранее Таран назвал потенциальное место для размещения базы ВМС ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Минобороны, ВМС
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