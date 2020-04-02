Таран и Хомчак посетили фрегат "Гетман Сагайдачный": подробности

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В четверг в рамках рабочего визита в Одесский гарнизон, министр обороны Украины Андрей Таран вместе с Главнокомандующим ВС Украины генерал полковником Русланом Хомчаком с рабочей поездкой прибыли в Практическую гавань, места базирования корабельно-катерного состава ВМС ВС Украины в Одессе, где посетил флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный". Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

Так, сообщается, что во время поездки руководители оборонного ведомства и Вооруженных Сил ознакомились с военными организационными структурами, дислоцированными в Практической гавани, осмотрели способности и условия базирования личного состава, поднялись на "Гетман Сагайдачный".

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко доложил руководителю оборонного ведомства относительно перспектив развития мест базирования флота и текущую ситуацию с безопасностью. В частности, он отметил о готовности подразделений Военно-Морских Сил к выполнению задач и эпидемиологическое состояние в воинских коллективах.

Министр обороны отметил приоритетность развития национальных ВМС учитывая дестабилизирующие действия Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей.

Как сообщал УНН, ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил о нехватке кораблей в ВМС.