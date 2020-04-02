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Законопроекты в сфере энергетики будут проходить обязательную экспертизу в Еврокомиссии

Законопроекты в сфере энергетики будут проходить обязательную экспертизу в Еврокомиссии

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Все законопроекты и акты Кабмина будут проходить обязательную экспертизу Европейской Комиссии для подтверждения их соответствия Соглашению об ассоциации и праву ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"По сообщению комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, все законопроекты, акты Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти в сфере энергетики будут проходить обязательную экспертизу Европейской Комиссии для подтверждения их соответствия Соглашению об ассоциации и праву ЕС", - говорится в сообщении.

Порядок предварительной оценки законопроектов, внесенных в ВРУ КМУ/народными депутатами Украины:

▪️ секретариат комитета информирует правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции о зарегистрированном законопроекте;
▪️ правительственный офис переводит документ на английский язык и передает его для предварительной проработки Европейской Комиссии;
▪️ Европейская Комиссия формирует и передает результаты предварительной оценки в секретариат;
▪️ секретариат, при необходимости, вносит предложения относительно изменений в законопроект и передает его на принятие в первом чтении ВРУ.

Порядок получения юридического заключения Европейской комиссии относительно законопроектов, внесенных в ВРУ КМУ/народными депутатами Украины:

▪️ секретариат комитета сообщает правительственный офис о принятии законопроекта ВРУ;
▪️ правительственный офис переводит на английский язык и передает принятый законопроект Европейской Комиссии;
▪️ Европейская Комиссия формирует и передает юридический вывод правительственном офиса;
▪️ правительственный офис передает юридическое заключение секретариата комитета с целью учета при подготовке законопроекта ко второму чтению ВРУ;
▪️ секретариат комитета передает юридическое заключение в Офис Президента с целью учета при принятии решения по его подписанию.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины финализируют работу над евроинтеграционным законопроектом об энергоэффективности, чтобы внести его в Верховную Раду как можно скорее.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Еврокомиссия, энергетика, ЕК, сотрудничество
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