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Сегодня состоится заседание правительства: детали

Сегодня состоится заседание правительства: детали

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В четверг в 18:00 состоится заседание Кабинета министров. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Сегодня в 18:00 должно начаться заседание правительства", - написал министр.

Он посоветовал следить за последними новостями о мерах по предупреждению распространения коронавирусной болезни на этом канале.

Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство создать дополнительно миллион рабочих мест для того, чтобы удержать на родине тех украинцев, которые вернулись домой во время карантина.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Коронавирус
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