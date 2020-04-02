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Противодействовать кибератакам и гибридным угрозам Украине поможет Япония

Противодействовать кибератакам и гибридным угрозам Украине поможет Япония

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня в рамках "Недели Азии" Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Послом Японии в Украине Такаши Кура развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности и продолжении безопасности диалога с ударением на противодействии гибридным угрозам. Об этом сообщат УНН со ссылкой на пресс служба МИД Украины.

Так, во время встречи Кулеба положительно оценил опыт Японии в сдерживании распространения COVID-19 и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в борьбе с вирусом.

Особое внимание собеседники уделили попыткам отдельных стран использовать пандемию в политических целях. Речь идет о призывах к ослаблению, как будто по гуманитарным соображениям, санкций, которые не имеют никакого отношения к противодействию COVID-19.

“Мы понимаем логику. Сначала призывы к ослаблению вообще всех санкций в мире из-за пандемии, а затем попытки снять конкретные санкции, которые никоим образом с ней не связаны. Мы категорически против этого”, — подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что развитие сотрудничества Украины и Японии остается одним из его приоритетов. Он выразил благодарность японской стороне за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, экономическую помощь в проведении реформ и восстановлении Востока Украины.

Как сообщал УНН, Украина договорилась с Индией о взаимной защите граждан, которые не могут вернуться домой.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Япония
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