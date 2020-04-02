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Украина и Туркменистан обсудили экономическое сотрудничество

Украина и Туркменистан обсудили экономическое сотрудничество

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем главы Кабмина, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны обсудили вопросы торговли и расширения географии бизнес-проектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Собеседники отметили важность интенсивного политического диалога на высоком и высшем уровнях. Отдельный упор сделали на вопросах торговли и расширения географии бизнес-проектов на взаимовыгодных для стран условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора Кулеба отметил необходимость активного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и выразил заинтересованность в проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, по сообщению "Репортеров без границ" (RSF), власти Туркменистана запретили использовать слово "коронавирус" с целью скрыть информацию о пандемии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Туркменистан, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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