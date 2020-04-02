Всемирный банк выделит 486 млн долларов странам Европы и Центральной Азии для преодоления последствий COVID-19

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Всемирный банк предоставляет 486 млн долларов странам Европы и Центральной Азии для преодоления экономических последствий COVID-19. Всего 25 стран получат около 2 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

"Всемирный банк предоставляет финансирование на сумму 486 млн долларов США странам Европы и Центральной Азии с целью решения проблем в сфере здравоохранения и преодоления экономических последствий, вызванных COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом двадцать пять стран мира получат около 2 миллиардов долларов из этой первой партии финансирования в рамках экстренного пакета, предоставленного Всемирным банком для преодоления последствий COVID-19.

"Среди них - две страны Европы и Центральной Азии. Таджикистан и Кирги́зская Республика получат 11,3 млн. долл. США и 12,15 млн. долл. США соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того, несколько стран региона получают поддержку Всемирного банка с помощью других инструментов финансирования, включая ускоренную выборку средств или реструктуризацию существующих проектов и займов.

"В настоящее время более десяти стран Европы и Центральной Азии обсуждают проекты со Всемирным банком, чтобы помочь смягчить и преодолеть последствия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, Всемирный банк и Международный валютный фонд в среду призвали кредиторов немедленно отложить взыскание задолженностей из беднейших стран мира, поскольку те сталкиваются с серьезными последствиями коронавируса, который быстро распространяется.