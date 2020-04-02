Кабмин утвердил новую программу деятельности правительства

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил новую программу деятельности правительства. В ближайшее время ее передадут в Верховную Раду. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“Кабинет Министров утвердил программу деятельности. В ближайшее время представим его на рассмотрение в Верховную Раду.

С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19”, — написал Шмыгаль.

В программе отмечается, что правительство должно обеспечить:

материальное благосостояние украинцев путем построения эффективной экономической системы страны;

развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предприятий;

соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;

защита территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

“Правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантической интеграции Украины. Планируем реализовать принципы экономического, правового, социального развития, предусмотренных в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Интеграция в НАТО укрепит обороноспособность Украины”, — говорится в программе деятельности правительства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство создать дополнительно миллион рабочих мест для того, чтобы удержать на родине тех украинцев, которые вернулись домой во время карантина.