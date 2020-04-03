Степанов: для эффективной борьбы с коронавирусом мы должны защитить медперсонал

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Одной из главных задач правительства в условиях противостояния коронавирусу является защита отечественных работников медицинской отрасли. Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время ток-шоу “Право на власть” 2 апреля, передает УНН.

“Сегодня наша главная цель — защитить наших врачей, санитаров, водителей экстренной медицинской помощи и другой персонал. Это очень важно. Людям, которые работают с коронавирусом увеличиваем заработную плату до 300% и до 200% определенным категориям. Это решение уже принято и надеюсь, оно поможет улучшить ситуацию”, — подчеркнул министр.

По словам Степанова, медицинский персонал находится на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому нуждается в дополнительной поддержке как со стороны государства, так и общества в целом. При этом, как подчеркнул Министр здравоохранения, медикам станет легче работать с инфицированными коронавирусом, поскольку 2 апреля Минздрав утвердил единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

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Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.