Всемирный банк призвал Украину принять дополнительные законы после открытия рынка земли

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Всемирный банк (ВБ) приветствовал принятие украинским парламентом закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не забыл отметить важность принятия еще ряда законопроектов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка в Facebook.

“Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Всемирного банка отметили, что речь идет о законах, которые “обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, регулировать продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей”.

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“Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность”, — добавляется в сообщении.

“Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.