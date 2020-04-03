Генассамблея ООН отклонила предложение России об отказе от односторонних санкций

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральная ассамблея ООН одобрила консенсусом резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием", отклонив тем самым российский проект документа, содержащего условие для отмены международных санкций. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ принят в результате консенсуса. Государства ООН призвали "активизировать международное сотрудничество" для сдерживания пандемии, а также прибегнуть к обмену информацией, научными знаниями и передовым опытом. Отдельно в документе отмечается об особой роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ООН в борьбе с распространением вируса нового типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство AFP назвало "безрезультатными" настояния России на другой версии декларации. Как заметил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, российская резолюция содержала требование об отмене международных санкций.

"Украина прервала "процедуру молчания"... и заблокировала манипулятивный проект российской резолюции в ГА ООН, под видом борьбы с новым коронавирусом, который открывал возможности для политических манипуляций, в частности, отмены санкций", - сообщил дипломат, пишет издание.

В российской делегации объяснили такой шаг обеспечением "срочного доступа к продовольствию и медикаментов" в условиях пандемии.

"Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готовой откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами. В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее", - заявили в постоянном представительстве РФ.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина обратилась к миру: Кремль хочет снятия санкций, нарушая "минские соглашения".