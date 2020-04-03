Антикоррупционный суд продлил обязанности нардепу Дубневичу

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности до 29 апреля народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Срок действия обязанностей определен в рамках срока досудебного расследования - до 29 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемый обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; сообщать об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Как сообщалось ранее, народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО под залог в 100 млн грн.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Как сообщалось ранее, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 90 млн грн.

Добавим, нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).