В Украине вступил в силу закон о бесперебойном питании военных

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине вступил в силу подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон 548-IX относительно бесперебойного питания военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

Так, 1 апреля Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, которым предлагается дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продления в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования, с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.

2 апреля закон был опубликован в официальной газете ВР "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 3 апреля.

Как сообщалось ранее в УНН, Верховная Рада на втором внеочередном заседании приняла в целом законопроект №3254 о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.