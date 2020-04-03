Украина до сих пор не получила "черные ящики" сбитого самолета МАУ: переговоры с Ираном продолжаются

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина пока не получила "черные ящики" самолета МАУ, сбитого в Иране, однако в МИД работают над этим по нескольким направлениям. Переговоры продолжаются. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Защита" сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Так, с Ираном переговоры продолжаются, министр назвал это "время тихой дипломатии". МИД работает над тем, чтобы получить контроль над ящиками.

"В сухом остатке - ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой по этому вопросу. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко выписать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности. Цель 3 - реализация достигнутых договоренностей", - заявил он.

Кулеба отметил, что есть два трека движения в этом вопросе: дипломатично-юридический, там где министерство ведет переговоры с Ираном и обсуждает юридические аспекты, а второй трек - авиационно-технический - это то, что делает комиссия по расследованию авиационных катастроф.

Напомним, что Канада подтвердила намерение Ирана передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.