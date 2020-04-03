Российский "Аэрофлот" предлагает забрать украинцев из Непала - Кулеба

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила забрать граждан Украины из Непала, но для этого российскому консульству нужно получить от украинского представительства специальную ноту-обращение. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Захист" сказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Есть предложение от российской компании "Аэрофлот": чтобы наши граждане сели на борт ее самолета (в Непале - ред.). По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности, для того, чтобы им помочь", - сказал министр.

Кулеба отметил, что с Непалом сложность в том, что очень отдаленная страна, и есть проблемы именно с логистикой.

"Из отдаленных стран есть наиболее резонансная история - это именно Непал. Там, где альпинисты поднимались на Эверест, спустились и нуждаются в нашей помощи. Есть в Латинской Америке еще группа граждан, но там им помогаем, в том числе 10 граждан посольство в Аргентине смогло разместить на базе отдыха, чтобы они жили в достойных условиях", - подытожил ситуацию министр.

Напомним, что среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан.