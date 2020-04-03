ВАКС еще на два месяца отстранил Мунтяна от должности главы Черновицкого облсовета

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд еще на два месяца отстранил главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"2 апреля 2020 года ВАКС по ходатайству прокурора САП еще на два месяца отстранил главу Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что срок отстранения - до 2 июня 2020 года.

Добавим, что ВАКС продлил досудебное расследование в отношении экс-главы Черновицкого облсовета и бизнесмена.

Напомним, Апелляционная палата ВАКС отстранила Ивана Мунтяна от должности главы Черновицкого областного совета.

Также напомним, суд оставил без изменений меру пресечения председателю Черновицкого облсовета.

Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в более 10 млн грн главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении 180 тыс. долларов взятки.