Регистрация | Вход |
USD: 27,75 0,1249  EUR: 30,32 0,0674 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 03 апреля 2020 13:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10710
Версия для печати

МИД перенес ротацию дипломатов из-за коронавируса

МИД перенес ротацию дипломатов из-за коронавируса

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство иностранных дел отложило ротацию работников дипломатических учреждений за границей до октября из-за ряда ограничений в мире в связи с коронавирусом. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Защита" сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Я подписал письмо о том, что ротация переносится до 1 октября. Я сделал это, чтобы внести ясность всем дипломатам о возможных ориентирах их возвращения в Украину и отъезда на новые должности за границу. Но если ситуация с коронавирусом стабилизируется раньше, например, летом, то я с удовольствием изменю это ограничение, и мы начнем ротацию", - сообщил Кулеба.

Министр отметил, что на сегодня в этом вопросе существует только одна проблема - логистическая.

"Вывезти людей откуда и отправить новых сейчас стало практически невозможно с точки зрения логистики, и в этом плане дипломаты испытывают те же трудности, что и обычные граждане Украины", - резюмировал Кулеба.

Напомним, что среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан.

Источник: УНН
Теги: МИД, ротация, дипломат, Коронавирус, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.