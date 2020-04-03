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Новые ограничения из-за COVID-19: в Украине будет работать только 21 пункт пропуска на госгранице

Новые ограничения из-за COVID-19: в Украине будет работать только 21 пункт пропуска на госгранице

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине останется работать только 21 пункт пропуска на госгранице. Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Мы продолжаем усиливать меры по защите наших украинских границ. Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Также вводится обязательная обсервациям всех без исключения лиц, прибывающих в Украину сроком на 14 дней. Еще одно усиление — мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более 2 человек”, — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство не будет останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру.

“Украина не может позволить себе не работать полгода, или даже два-три месяца. По нашим расчетам, за три недели те, кто сейчас уже являются больными COVID-19 должны выздороветь, а введение ограничения помешают болезни распространяться дальше”, — резюмировал премьер.

Напомним, что в Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 — летальные.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Коронавирус
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