Правительство усилило карантинные мероприятия из-за коронавируса: что изменится

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров усилил меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Теперь в общественных местах нельзя находиться без маски или респиратора и документов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

Так, остается работать 21 пункт пропуска на государственной границе.

"Обязательная обсервация для всех лиц, пересекающих государственную границу. Исключение - для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад", - написал Криклий.

Также до 24 апреля запрещено:

с 6 апреля пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;

с 6 апреля перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения);

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус;

самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

Сообщается, что полный перечень мероприятий будет обнародован в ближайшее время.

Напомним, что стало известно, когда и как будет происходить ослабление карантинных мероприятий в Украине.



