Кулеба обсудил с главой МИДа Сингапура развитие двустороннего сотрудничества между странами

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с министром иностранных дел Республики Сингапур Вивианом Балакришнаном развитие и перспективы торговли между странами, а также инвестиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"В рамках "Недели Азии" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Сингапур Вивианом Балакришнаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба поздравил сингапурского коллегу с 28-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами и выразил признательность за солидарность и принципиальную поддержку Сингапуром территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Стороны отметили рост товарооборота между Украиной и Сингапуром в последние годы, а также значительный потенциал для сотрудничества в сфере торговли и инвестиций", - сообщили в пресс-службе.

Также указано, что Дмитрий Кулеба поблагодарил своего коллегу за поддержку граждан Украины в Сингапуре в решении визовых вопросов из-за отмены авиарейсов.

"Коронавирус не должен подрывать политическое и экономическое сотрудничество. Нынешняя ситуация - это возможность для Украины построить новые цепи поставки своей продукции на мировые рынки, прежде всего, в Азию, где Сингапур является одной из ключевых стран в этом контексте", - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Украина обсудила с Индонезией углубление торговых отношений.



