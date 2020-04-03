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Врачей-интернов позволили переводить на заочку в случае их привлечения к борьбе с COVID-19

Врачей-интернов позволили переводить на заочку в случае их привлечения к борьбе с COVID-19

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", согласно которым областные государственные администрации и Киевская городская государственная администрация в случае необходимости должны перевести врачей-интернов на заочную форму обучения и привлечь к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новую редакцию постановления, размещенную на Правительственном портале.

Так, ОГА и КГГА нужно в случае необходимости обеспечить оперативный отзыв с очной формы обучения на заочную врачей-интернов для привлечения к оказанию медицинской помощи.

Как сообщал УНН ранее, интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, врачи
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