Премьер-министр встретился с группой послов Северных и Балтийских стран в Украине

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с группой Чрезвычайных и Полномочных послов Северных и Балтийских стран в Украине обсуждались вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики и противодействия вызовам, с которыми столкнулся весь мир из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с группой Чрезвычайных и Полномочных послов Северных и Балтийских стран в Украине. Среди которых, Тобиас Тиберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине, Уле Т. Хорпестад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине, Пяйви Лайне, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Украине, Каймо Кууск, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине, Тадас Вальонис, Временный Поверенный в делах Литовской Республики в Украине, и Эдвинс Северс, заместитель Главы Миссии Посольства Латвии в Украине”, — сказано в сообщении.

Во время встречи, которая состоялась в пятницу, 3 апреля, также присутствовал Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Денис Шмыгаль поблагодарил дипломатов за поддержку Украины и проинформировал о шагах, которые правительство принимает по противодействию распространения коронавируса. В частности, что от 6 апреля на период карантина в стране будут действовать более жесткие ограничительные меры. Он отметил, что при принятии этого решения опирались на опыт европейских стран.

“Коронавирус — главный вызов для всего мира. Но мы как правительство не собираемся менять курс и продолжаем реформы. В частности, это касается реформы децентрализации, реформы государственного управления и реформы здравоохранения”, — отметил глава правительства.

Украинская сторона также поставила вопрос о недопущении ослабление санкционного давления на РФ из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, стороны договорились углублять сотрудничество в энергетической сфере.

Напомним, в рамках регулярного диалога состоялась очередная встреча руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с послами стран Группы семи (G7) и Главой Представительства Европейского Союза в Украине.