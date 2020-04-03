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Венгрия изменила правила гуманитарного транзита: как добраться до Украины

Венгрия изменила правила гуманитарного транзита: как добраться до Украины

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Венгрия 2 апреля изменила правила гуманитарного транзита, поэтому посольство Украины в Будапеште подготовило рекомендации по транзиту украинцам, которые возвращаются домой через эту страну, которые распространила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В посольстве отметили, что гражданам Украины разрешен транзитный проезд всеми видами автотранспорта:

  • со стороны Австрии через пункты пропуска: Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza;
  • со стороны Словении через пункт пропуска Pince - Tornyiszentmiklos.

На всех пунктах пропуска проезд разрешен только после прохождения медицинской проверки (при наличии подозрения заражения коронавирусом во въезде будет отказано).

Территорией Венгрии проезд разрешен по определенному транзитному маршруту в кратчайшие сроки.

Остановки в рамках использования транзитного коридора должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС.

Время осуществления транзита гуманитарными коридорами по территории Венгрии определено с 21:00 до 5:00 ежедневно.

Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется гражданской и военной полицией.

Есть случаи, когда граждане других стран, в том числе с целью осуществления гуманитарных транзитных перевозок граждан Украины на территории Венгрии, должны обращаться в Главное управление национальной полиции Венгрии для получения спецразрешения на въезд.

Напомним, по данным МИД, более 8,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой как можно быстрее.

Источник: УНН
Теги: граница, Венгрия, транзит, Госпогранслужба
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