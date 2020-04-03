У границы Украины задержали доверху забитый российскими книгами бус

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Луганской области пограничники остановили автомобиль, доверху забитый книгами российского производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Вчера около 10:00 вечера ... остановили грузовой микроавтобус для проверки. Фургон двигался по проселочной дороге у приграничного села Лантратовка. В транспортном средстве 57-летний водитель вместе с 48-летним пассажиром везли почти 6 десятков картонных коробок с более 2,3 тысячи книг. По результатам предварительного осмотра - вся печатная продукция российского производства", - указали в ведомстве.

Как указано, среди книг есть как мировые бестселлеры, так и "продукция российских авторов, которая показывает "подвиги" российских силовиков, освещает события советской эпохи". "Есть ли в этих книгах антиукраинские произведения или содержащие советскую пропаганду, будут устанавливать эксперты", - добавили в ГПСУ.

Сейчас оперативники установили, что водитель должен был доставить российское чтиво в Киев. Свои логистические услуги он оценил в 20 000 гривен. Его пограничники привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и вместе с пассажиром и грузом передали представителям соответствующих правоохранительных структур для проведения необходимых экспертиз и квалификации деяния.

Напомним, в Украину не пустили учебник по истории военного искусства со страны-агрессора.