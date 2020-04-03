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Минфин ожидает получить финансовую поддержку от стран G7

Минфин ожидает получить финансовую поддержку от стран G7

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство финансов Украины ожидает получить до конца года финансовую поддержку от стран Большой семерки, в частности, от США, Франции, Германии на борьбу с COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает УНН.

"Вчера была встреча с послами G7 и мы обсуждаем вопрос дополнительных финансовых ресурсов для бюджетной поддержки. Речь идет о том, что страны мира имеют возможность нам помочь. Мы надеемся, что будут обращения в Минфин. Есть надежда, что мы до конца года также получим поддержку от таких стран как США, Канада, Франция, Германия", - сказал Марченко.

Напомним, Всемирный банк предоставляет 486 млн долларов странам Европы и Центральной Азии для преодоления экономических последствий COVID-19. Всего 25 стран получат около 2 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минфин, деньги, Большая семерка, Коронавирус
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