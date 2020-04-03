В зоне отчуждения планируют создать научные полигоны для радиобиологических исследований

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения совместно с учеными из Финляндии планирует создать в зоне отчуждения научные полигоны для радиобиологических исследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ГАЗО в Facebook.

"В рамках Соглашения о международном научном сотрудничестве в области экологических исследований между университетом Юваскюля (Финляндская Республика) и ДСП "Экоцентр" в 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научных полигона для исследований по радиобиологии. В частности, предусмотрено проведение натурных, лабораторных и модельных исследований и внедрения новых технических решений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что запланировано проведение кропотливой работы по накоплению, анализу и обобщению информации по различным аспектам радиоэкологии и радиобиологии. На ее основе планируется определять закономерности и тенденции развития объектов биосферы в условиях радиации.

"Налаживание сотрудничества с Университетом Юваскюля станет мощным двигателем в реализации планов по созданию международного научного хаба в зоне отчуждения, а радиобиологические исследования станут одним из важных направлений его деятельности", - отметила и.о. главы ГАЗО Екатерина Павлова.

Напомним, Чернобыльскую зону отчуждения закрыли на карантин.