Нардепа из "Слуги народа", у которого обнаружили коронавирус, выпишут из больницы в понедельник

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, у которого ранее был обнаружен коронавирус, сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста и в понедельник вернется домой. Об этом Горбенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Тест ПРЦ дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - написал депутат.

Горбенко поблагодарил также медицинский персонал инфекционного отделения Александровской больницы и заведующую отделения Татьяне Ильдаровну.

"Совет не как от профессионального врача, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях. Знаю о трудностях с доступностью препарата Плаквенил, но правительство уже решает проблему, и, надеюсь, поможет отечественной фармации, которая готова производить аналоги. Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что диагноз "коронавирус" подтвердился у народного депутата из фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса.

Кроме того, 28 марта диагноз подтвержден у нардепа Анны Скороход. Еще ранее вирус был диагностирован у нардепов Сергея Рудика, Сергея Вельможного, Руслана Горбенко, Александра Лукашева и Сергея Шахова.