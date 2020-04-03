По оптимистическому прогнозу Украина потеряет 4,8% ВВП из-за кризиса - Минфин

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина по оптимистическим прогнозам Министерства финансов Украины из-за кризиса потеряет 4,8% ВВП. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает УНН.

"С целью выхода из кризиса, мы стараемся сохранить максимальные капитальные расходы. Расходы на строительство дорог не будут сокращены", - сказал Марченко.

По его словам, это позволит подпитать экономическую активность, создать спрос государства на рынке металлопродукции, на рынке других продукций, рабочие места.

"Мы надеемся, что с таким механизмом мы сможем создать определенные основы для выхода из кризиса, хотя рассчитывать, что в этом году у нас будет рост или даже нулевой процент роста ВВП нельзя. Мы надеемся, что оптимистичный прогноз дает, что мы потеряем 4,8% ВВП, он сбудется, возможно он будет лучше ", - отметил Марченко.

Напомним, Министерство финансов Украины ожидает получить до конца года финансовую поддержку от стран Большой семерки, в частности, от США, Франции, Германии на борьбу с COVID-19.