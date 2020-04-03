Шмыгаль встретился с руководством ВБ: Украине могут выделить дополнительные 135 млн долларов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером и отметил возможность выделения нашей стране дополнительных 135 млн долларов. Об этом Шмыгаль написал у себя в Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня провел встречу с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером ", - напиав Шмыгаль.

По его словам, во время встречи собеседники говорили в частности о совместном проекте Всемирного банка и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Учитывая распространение COVID-19, наши партнеры готовы выделить Украине дополнительные 135 млн долларов на совершенствование медицинских услуг на местах. Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы", - сообщил премьер.

Как сообщал УНН, Всемирный банк предоставляет 486 млн долларов странам Европы и Центральной Азии для преодоления экономических последствий COVID-19.