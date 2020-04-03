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ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с пандемией - премьер

ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с пандемией - премьер

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В пятницу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной встрече с координатором системы ООН в Украине Асенефа Лубрани, советницей по вопросам партнерства Офиса Координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом обсудил детали поддержки организаций нашему государству в борьбе с коронавирусом. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с пандемией COVID-19", - написал премьер.

Он поздравил запуск в пределах Глобального плана ООН отдельного Плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине.

"Согласно ему, до конца года ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов. Из них 84 млн долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще 81 млн долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии. ВОЗ в свою очередь совместно с Министерством здравоохранения Украины работает над разработкой Стратегического плана реагирования на пандемию COVID-19 в Украине", - заявил Шмыгаль.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Шмыгаль провел встречу с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером и отметил возможность выделения нашей стране дополнительных 135 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, ВОЗ, Денис Шмыгаль
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