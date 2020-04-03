В Украине идет подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей - Президент

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине идет совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах в случае возникновения такой необходимости. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Идет совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах страны в случае возникновения такой необходимости", - сказал Президент.

Также по его словам Антимонопольный комитет Украины осуществляет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости.

"Как было сказано ранее, наживаться на украинцах в сложные времена мы не позволим никому", - добавил Глава государства.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, государство будет защищать здоровье миллионов других гражданам: не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями.