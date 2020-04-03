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СБУ будет осуществлять контроль за распределением медсредств в регионах - Зеленский

СБУ будет осуществлять контроль за распределением медсредств в регионах - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 апреля. УНН. К осуществлению контроля за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах, будет привлечена СБУ. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мною поставлена задача осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем - все отдаем в области ", - сказал Зеленский.

По его словам "придерживать, распределять среди родственников или друзей или еще хуже - продавать медсредства мы не дадим никому".

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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