СБУ будет осуществлять контроль за распределением медсредств в регионах - Зеленский

КИЕВ. 3 апреля. УНН. К осуществлению контроля за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах, будет привлечена СБУ. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мною поставлена задача осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем - все отдаем в области ", - сказал Зеленский.

По его словам "придерживать, распределять среди родственников или друзей или еще хуже - продавать медсредства мы не дадим никому".

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.