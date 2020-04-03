ПриватБанк подал новый иск против экс-владельцев на сумму 5,5 млрд долларов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. ПриватБанк подал иск против бывших владельцев на сумму 5,5 миллиардов долларов. Об этом сообщил член Наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передаёт УНН.

"Мы, ПриватБанк, подали иск на бывших владельцев... на 5,5 миллиардов долларов", - сказал Сульжик.

Он отметил, что иск подан на Кипре.

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями в период с 2013 по 2016 год... Это был вывод денег из банка... я надеюсь, что мы сможем вернуть эти деньги в бюджет Украины", - объяснил он.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.

НБУ в частности обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.