Гандзюк и дела Майдана: Венедиктова обсудила ход резонансных дел с представителями ЕС

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители обсудили ход расследований по резонансным уголовным производствам с представителями Европейского Союза в Украине - послом Европейского Союза, Главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом и Председателем Консультативного миссии ЕС в Украине Антти Хартикайненом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора Украины.

“Венедиктова обозначила четкую позицию Офиса Генерального прокурора о необходимости скорейшего завершения расследования производств, к которым приковано внимание общества. В частности, речь шла о делах Майдана и нападении на Екатерину Гандзюк”, — говорится в сообщении.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Любович сообщил, что Офис Генерального прокурора тесно сотрудничает по делам Майдана со следствием и дает всю необходимую помощь для завершения расследования и получения судебных решений по каждому конкретному делу. Сейчас составлен план проведения следственных экспериментов с применением спецтехники и 3-D фиксации.

В свою очередь, заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко проинформировал о положительных сдвигах в уголовном производстве по нападений на Екатерину Гандзюк — “продлено содержания под стражей одного из подозреваемых и сроки расследования уголовного производства. Также пока правоохранители системно отрабатывают эпизоды деятельности преступных групп на территории Херсонской области, которые проявляла в своей деятельности активистка”.

Ранее Венедиктова прокомментировала “отстранение” своего заместителя от дела Гандзюк.