Трамп объяснил отказ носить маску: это не для меня

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC News.

“Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, большим столом „Резолют“ (название стола президента — ред) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня”, — сказал Трамп.

Трамп допустил, что впоследствии, возможно, он изменит свое мнение. Он также выразил надежду на скорейшее окончание пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тест на коронавирус Трампа снова оказался отрицательным

По словам американского президента, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам носить для защиты от коронавируса тканевые немедицинские маски. Как отметил Трамп, эта рекомендация носит добровольный характер. Американский президент уточнил, что медицинские маски должны использоваться медиками, которые работают с инфицированными пациентами.

Pres. Trump on new mask recommendation: “I just do not want to wear one myself”.



“Somehow sitting in the Oval Office, behind that beautiful Resolute Desk ... I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens ... I do not see it for myself”. pic.twitter.com/g58VwRqQZB