Регистрация | Вход |
USD: 27,60 -0,1576  EUR: 30,08 -0,2426 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 04 апреля 2020 06:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5685
Версия для печати

Трамп объяснил отказ носить маску: это не для меня

Трамп объяснил отказ носить маску: это не для меня

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC News.

“Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, большим столом „Резолют“ (название стола президента — ред) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня”, — сказал Трамп.

Трамп допустил, что впоследствии, возможно, он изменит свое мнение. Он также выразил надежду на скорейшее окончание пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тест на коронавирус Трампа снова оказался отрицательным

По словам американского президента, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам носить для защиты от коронавируса тканевые немедицинские маски. Как отметил Трамп, эта рекомендация носит добровольный характер. Американский президент уточнил, что медицинские маски должны использоваться медиками, которые работают с инфицированными пациентами.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США количество жертв коронавируса превысила 7,4 тыс. человек. С начала пандемии в стране зафиксировано почти 277 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ранее Трамп назвал поставку медоборудования из РФ в США “приятным жестом”.

Источник: УНН
Теги: США, Коронавирус, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.