В Италию поехало 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"... наших 20 врачей поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам в оказании медицинской помощи", - сказал Ляшко, добавив, что они будут изучать опыт итальянских коллег.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация будет стабильная и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи мы сможем провести их обсервацию для того чтобы не было распространения на территории Украины коронавирусной болезни.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.