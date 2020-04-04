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МВФ озвучил требования для оказания помощи Украине

МВФ озвучил требования для оказания помощи Украине

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня Постоянный Представитель МВФ в Украине господин Йоста Люнгман озвучил ожидания Фонда от Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на его заявление.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19. В то же время, мы призываем власти продолжать работу с Всемирным Банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, 30 марта Верховная Рада не приняла правительственные изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет на доработку к повторному первому чтению.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о возможности проведения внеочередного заседания ВР 8 или 9 апреля. Однако, будут ли на нем рассмотрены именно изменения в бюджет - не известно.

Источник: УНН
Теги: МВФ
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