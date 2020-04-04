В Минздраве рассказали, какие именно врачи улетели помогать итальянским коллегам

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Италию для оказания медицинской помощи врачам в борьбе с коронавирусом полетели украинские инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры. Об этом заявили министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня мы самолетом Нацгвардии Ан-74 отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена. Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работает много украинцев, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно - украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса", - сказал Арсен Аваков.

Также Максим Степанов отметил, что медики, отправляются в Италию, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, которые есть в лечении этой болезни, мы могли использовать в Украине. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа.