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Представители Минреинтеграции осмотрели Северо-Крымский канал

Представители Минреинтеграции осмотрели Северо-Крымский канал

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На текущей неделе специалисты сектора Минреинтеграции в Херсонской области общего с коллегами из Представительства Президента Украины в Автономной республике Крым осуществили мониторинг условий пересечения административной границы с временно оккупированной территории и обеспечения санитарных условий на КПВВ, а также осмотрели Северо-Крымский канал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию министерства.

Учитывая общественный резонанс, был совершен обзор гидротехнического сооружения в Каланчацком районе вблизи административной границы с АРК, которое в период временной оккупации перекрывает Северо-Крымский канал.

Согласно информации Управления Северо-Крымского канала, наполнение ПКК днепровской водой началось 11 марта. По состоянию на 3 апреля русло канала на территории Херсонской области заполнено до рабочих уровней, обеспечено наполнение Александровского и Перекопского каналов, а также межхозяйственных сетей.

"Подача воды в Крым через канал возможна только после деоккупации - эту позицию Украины неоднократно выражала", - отметил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

По итогам визита подготовлен комплексный отчет, на основании которого будут разработаны рекомендации по совершенствовании работы КПВВ.

Источник: УНН
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