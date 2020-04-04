Итальянская сторона ценит помощь украинских врачей в борьбе с коронавирусом - посол

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Итальянская сторона ценит помощь украинских врачей, которые вылетели в регион Марке для оказания помощи итальянским врачам. Кроме того, украинские медики получат опыт, который они смогут использовать в дальнейшем в борьбе с COVID-19. Об этом заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает УНН со ссылкой на пресс-служб МВД.

Сообщается, что посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия выразил благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсена Авакова и министру здравоохранения Максиму Степанову за столь необходимую итальянским врачам помощь и поддержку.

"Украинские медики, которые будут 14 дней работать, помогать итальянским врачам и получатьопыт, который они смогут использовать дальше. Этот вклад итальянская сторона очень ценит", - отметил Давиде Ла Чечилия.

Напомним, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.