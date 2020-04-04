Премьер выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Вакарчука

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра образования Ивана Вакарчука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал премьера.

"Мир потерял еще одного большого человека. Не стало Героя Украины, заслуженного деятеля науки и техники Ивана Александровича Вакарчука.

Как министр образования Иван Александрович в свое время совершил бесценный вклад в развитие отечественной образовательной и научной отраслей. Его активная гражданская позиция, отстаивание идеалов свободы и прав человека имело безгранично влияние на формирование украинской демократии и укрепили государственность Украины. А значительная работа ректором Львовского университета имени Ивана Франко подарила стране тысячи светлых умов и выдающихся специалистов. Мои искренние соболезнования близким и родным", - написал Шмыгаль.

Как сообщал УНН, Иван Вакарчук умер сегодня, 4 апреля. Ему было 74 года.