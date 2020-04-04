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В МИД сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе

В МИД сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе

КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала российской агрессии против Украины минная опасность особенно остро встала на Востоке нашего государства, приведя к многочисленным жертвам и страданиям среди мирного населения. Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании, передает УНН.

"С начала российской агрессии против Украины минная опасность особенно остро встала на Востоке нашего государства, приведя к многочисленным жертвам и страданиям среди мирного населения. Российско-оккупационные вооруженные формирования активно применяют этот вид негуманного оружия на значительных по масштабам территориях, что приводит к многочисленным случаям гибели и увечья среди гражданского населения, включая детей", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина совместно с международными партнерами прилагает значительные усилия для очистки загрязненных в результате российской агрессии территорий.

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Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании призван привлечь внимание к масштабам этой проблемы в мире и побуждать к активной помощи жертвам мин и других взрывоопасных устройств. Общая осведомленность в области минной опасности является требованием настоящего, добавили в ведомстве.

Напомним, 4 апреля мир отмечает Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании, который был основан соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Украина, мины
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