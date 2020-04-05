Трамп назвал "фейком" доклад осведомителя касательно разговора с Зеленским

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал доклад неназванного осведомителя, из-за которого нижняя палата Конгресса США объявила ему импичмент - фейком. Об этом Трамп сказал во время пресс-брифинга, после того, как его попросили объяснить, почему он увольняет разведчика Майкла Аткинсона, который сообщил об этом докладе, передает УНН.

“Я думаю, что он выполнил ужасную работу. Абсолютно ужасную. Он взял доклад со слов осведомителя, который оказался фейком... это был мой разговор с Президентом Украины (Владимиром Зеленский). Он взял фейковых доклад и принес его в Конгресс”, — сказал Трамп.

Вчера Трамп сообщил, что уволит генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который сыграл ключевую роль в запуске процедуры импичмента американского лидера.

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В прошлом году Аткинсон сообщил Конгрессу США о получении жалобы со стороны анонимного сотрудника разведки. Жалоба касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном итоге стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена — сына своего политического противника Джозефа Байдена — в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Украине.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.