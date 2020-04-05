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Австрия будет отслеживать данные местоположения смартфонов для борьбы с коронавирусом

Австрия будет отслеживать данные местоположения смартфонов для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правительство Австрии намерено использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил журналистам канцлер страны Себастьян Курц, передает УНН со ссылкой на DW.

Отмечается, что два миллиона австрийцев не имеют смартфонов, поэтому правительство рассматривает возможность раздать им брелоки, сообщающие о местонахождении.

Курц отметил, что дополнительные меры по борьбе с SARS-CoV-2 необходимы, поскольку Австрия намерена в ближайшем будущем ослабить действующий в стране запрет на выход из дома.

Вместе с отслеживанием местоположения мобильных телефонов необходимо быстрое тестирование на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными, отметил Курц.

Также, по его словам, особенно необходимо защитить группы риска, продолжить держать дистанцию между людьми и шире применять обязательное ношение масок. В Австрии сейчас почти 12 тыс. человек заражены коронавирусом, погибли 186.

Ранее информация о внедрении практики отслеживания местонахождения населения для осуществления контроля за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей звучала и в Украине, однако впоследствии министр внутренних дел Украины Арсений Аваков опроверг такую информацию.

Источник: УНН
Теги: Австрия, Коронавирус
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