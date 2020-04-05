Председатель Еврокомиссии: Европа нуждается в плане Маршалла

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС нужны масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag, передает УНН со ссылкой на DW.

“Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем”, — заявила фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет снова “твердо стоять на ногах”, а нынешний кризис создаст ощущение единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и больше всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждено более 627 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тыс. человек.

План Маршалла, который предусматривал помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.

Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в мире на COVID-19 заболело уже более 1,2 млн человек.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.